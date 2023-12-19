Він наголошує, що Україна повинна боротися.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що чим більше Росія відступить, тим вона буде слабкіша.

"У мене немає нічого особистого. На цій посаді я маю захищати нашу державу згідно нашої Конституції. Всю її територію. А вся наша територія – з окупованим Донбасом і Кримом. Тому я можу це тільки так сприймати", - зазначив глава держави під час своєї підсумкової прес-конференції, відповідаючи на запитання, що для нього особисто є перемогою.

Водночас він додав, що "люди поділилися" в питанні того, що є перемогою.

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"Хтось почав говорити: "Та давай тут вже, де ми знаходимось, - це вже перемога, нас не окупували". Коли ти приїжджаєш у Сполучені Штати або в Європейський Союз: "Те, що Росія вас не змогла зруйнувати, - це вже перемога! У вас залишилася держава, ідентичність, ви все повернете: згодом, з історіє", - сказав Зеленський.

Президент додав, що він зі скепсимом ставиться до цього, і вважає, що Україна повинна боротися.

"Тому що ніхто не гарантує, що якщо навіть завтра ми дійдемо до тієї лінії, де ця навала почалася… І якщо так вийде, то, а що далі? Як буде далі? Які гарантії безпеки ми отримаємо? Хто гарантує, що буде безпека з Росією?" - зауважив він.

Зеленський додав, що зрозуміло, що чим більше Росія відступить, тим вона буде слабкіша.

"Починаючи з їхнього лідера всередині держави. Це прояв слабкості. Закінчуючи їхньою присутністю на міжнародному полі, на міжнародних майданчиках. І це дуже важливо. Треба використовувати цей час. І дай бог, у нас буде така можливість. Ми всі боремось, молимось, щоб у нас вийшло це. Це буде дуже складно", - наголосив глава держави.

Мир в Україні - що ще казав Зеленський

Президент Володимир Зеленський стосовно можливості перемовин зауважує, що це питання на сьогодні не актуальне, він не бачить такого запиту від Росії.

За його словами, війна, перемога, поразка, стагнація - залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але здебільшого від нас із вами.

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