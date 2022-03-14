Президент нагадав, що завдяки цим перемовинам з різних областей України сьогодні вдалося евакуювати 5 тис. 550 людей, а за 6 днів вже більше 130 тис. осіб.

Президент України Володимир Зеленський висловився про перемовини з РФ і наголосив на їхній необхідності.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій України та РФ.

"У нашої делегації завдання чітке - зробити усе, щоб відбулася зустріч президентів, зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібний. І наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі Україна отримала необхідний результат, необхідний для миру та безпеки. Щоб ми мали гарантії нормальні і дієві. Не як за Будапештським меморандумом, не як у нашому небі, а такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це гарантії", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що говорити потрібно, адже завдяки цим перемовинам з різних областей України сьогодні вдалося евакуювати 5 тис. 550 людей, а за 6 днів вже більше 130 тис.

Водночас, він розповів, що гумкоридор до Маріуполя залишається перекритим.

"Ми зробили все, що необхідно, і забезпечили тишу. Російські війська зірвали рух вантажу і автобусів, але ми будемо пробувати знову доти, доки не зможемо допомогти нашим людям, бо вони наші", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше у Зеленського сказали, після чого відбудуться нові переговори між Україною і Росією. Так, четвертий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією пройде після того, як будуть напрацьовані "юридичні формати".

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