24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський закликав компанії Microsoft, Oracle і SAP піти з російського ринку.
Про це президент повідомив у Twitter.
"Сьогодні не може бути напіврішень або півтонів! Є тільки чорне і біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок", - зазначив він.
Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії та зупинити війну.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.