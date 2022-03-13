Зеленський закликав компанії припинити підтримувати свої продукти в Росії та зупинити війну.

Президент України Володимир Зеленський закликав компанії Microsoft, Oracle і SAP піти з російського ринку.

Про це президент повідомив у Twitter.

"Сьогодні не може бути напіврішень або півтонів! Є тільки чорне і біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок", - зазначив він.

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії та зупинити війну.

Війна проти України: