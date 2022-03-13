Напевно, українській і російській сторонам вже не потрібно "просто проводити бесіди", зазначили в Офісі президента України.

Четвертий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією пройде після того, як будуть напрацьовані "юридичні формати".

Такі формати можуть бути напрацьовані найближчим часом, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Коммерсант".

"Як тільки будуть напрацьовані взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч - четвертий раунд переговорів. Це може бути завтра, післязавтра...", - заявив співрозмовник.

За його словами, напевно, вже не потрібно "просто проводити бесіди".

"...Ми обговорили всі питання, ми зараз ці питання намагаємося упакувати в якісь юридичні формати...", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого увірвалася в Україну.

Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон і Житомир.

Пізніше між Україною і Росією пройшло кілька раундів переговорів, вони завершилися безрезультатно.

10 березня радник глави ОП України Олексій Арестович говорив, що поведінка представників РФ на переговорах залежить від успіхів їхніх військ на полі бою. Арестович стверджував, що росіяни стали "скромніші і тихіші".

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