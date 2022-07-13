Україна відтепер не лише впроваджує у себе стандарти НАТО, а може брати участь у розробці нових стандартів.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про участь України у програмі техспівробітництва армій країн НАТО, зазначив, що країна не лише вистояла, а й допомагатиме розвитку партнерів.

Про це президент повідомив у відеозверненні.

Він нагадав, що Україна стала асоційованим членом багатосторонньої програми взаємосумісності (МІР), яка здійснює технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

"Це про стандарти Альянсу. Україна відтепер не лише впроваджує у себе стандарти НАТО, а може брати участь у розробці нових стандартів. Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни - все це тепер буде українським внеском у розвиток ефективної безпеки в Європі", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що на 139-й день війни Україна не лише вистояла перед російською навалою та захищається, а й розвивається та допомагатиме розвитку партнерів.

"Такі успіхи варто відзначати", - сказав він.

Нагадаємо, також Зеленський звернувся до українців, які залишилися в країні, і попередив, що попереду чекає важкий шлях.

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