Однак президент також наголосив, що попереду в України й успіх, адже країна зможе захиститися, відбудуватися та реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі.

Президент України Володимир Зеленський подякував українцям, які залишилися в країні та роблять свою справу з вірою у перемогу.

Про це президент повідомив у відеозверненні.

"Попереду – справді важкий шлях. На жаль, інакше неможливо, коли захищаєш свій дім від терористичної навали. Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Україна зможе захиститись. Україна зможе відбудуватись. Україна зможе реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що коли заради цього щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов’язково.

"І ви знаєте, я чомусь дуже рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які, незважаючи ні на що, залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу всім вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую, що ви в України є", - сказав глава держави.

Він уточнив, що сьогодні увечері традиційно підписав указ про нагородження державними нагородами українських воїнів.

Зокрема, їх отримають 156 захисників, 56 – посмертно.

Нагадаємо, Зеленський відповів на заклик українців заборонити очне навчання до завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: