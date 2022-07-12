На частині сходу України не припиняються спроби штурмів з боку супротивників, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі не стає легшою, а втрати - меншими.

Про це президент повідомив у відеозверненні.

Він наголосив, що російські обстріли деяких українських міст не припиняються жодного дня.

"Сьогодні були чергові удари по Миколаєву - ракетами, артилерією. Окупанти знову били по Харкову й громадах області - Старий Салтів, Золочів, Байрак та інші. Є жертви – поранені та вбиті", - зазначив Зеленський.

За його словами, на Донбасі не припиняються спроби штурмів з боку окупантів.

"Ситуація на Донбасі не стає легшою, а втрати - меншими. Треба про це пам’ятати. Треба бачити це, звертати увагу", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Пізніше супротивники пішли у наступ на частині Донецької та Луганської областей. Ворогам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні української держави.

На початку липня радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович сказав, що Лисичанськ Луганської області стане останнім великим успіхом Росії у війні з Україною.

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