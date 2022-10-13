Президент підкреслює, що Україна поверне всі свої землі.

Президент Володимир Зеленський щодо ухвалення Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй резолюції щодо територіальної цілісності України наголошує, що російська спроба анексії ніколи не буде визнана вільними націями.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями", - підкреслив Зеленський.

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Він додав, що Україна поверне всі свої землі.

"Псевдореферендуми" РФ на окупованих територіях: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські окупанти провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до Росії.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що усі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій.

Сьогодні, 12 жовтня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо територіальної цілісності України. 143 країни проголосували "за" ухвалення цієї резолюції, 5 - "проти" (Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та Росія), а ще 35 - "утримались".

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