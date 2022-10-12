Президент наголошує, що чим зухвалішим і жорстокішим стає російський терор, тим очевиднішим є для світу, що допомога Україні із захистом неба - це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що є позитивні новини з оборонного "Рамштайну", пов'язані з додатковим посиленням української армії сучасною артилерією.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави зауважив, що сьогодні, 12 жовтня, відбулося чергове засідання у форматі оборонного "Рамштайну".

Відео дня

Він назвав це засідання "доволі продуктивним". "Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної і протиракетної оборони", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив: "Що зухвалішим і жорстокішим стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба - це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання".

Він додав, що вдячний тим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку України - підтримку для ефективного захисту в повітрі.

"Маємо позитивні новини з оборонного "Рамштайну", пов'язані з додатковим посиленням нашої армії сучасною артилерією. Дякую партнерам!" - сказав глава держави.

Засідання "Рамштайн": що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що на шостому засіданні у форматі "Рамштайн" обговорювалося питання про продовження постачання озброєння та підготовки українських військових.

Остін також заявив, що українські військові змінили динаміку війни, яку розв'язала Росія, підтримка України посилиться.

У свою чергу, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований щодо посилення протиповітряної оборони України. За його словами, перший пункт сьогоднішнього порядку денного зустрічей "Рамштайн-6" і міністрів оборони НАТО - зміцнення ППО України.

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