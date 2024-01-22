Президент України звертався до російського диктатора ще до повномаштабного вторгнення з приводу однієї родини.

Президент України Володимир Зеленський згадав про останній контакт з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, коли під час телефонної розмови російський диктатор продемонстрував цинічне і жостоке ставлення до людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський розповів під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зустрічі із студентами українських вищих навчальних закладів.

Глава держави відзначив, що має не дуже цікаві спогади стосовно президента РФ.

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"Я можу приблизно розказати, я вже не дуже гарно пам'ятаю, - це одна з наших останніх телефонних розмов", - сказав Зеленський.

Зокрема, за словами президента України, він, окрім різних політичних речей, і того, що на полі бою, порушив питання стосовно одного випадку, який стався в окупованому Криму, де малолітній хлопчик залишився без батьків.

"Це було до початку повномасштабної війни, але вже після того, як у нас відбулася зустріч у нормандському форматі. Я йому подзвонив і сказав, що у Криму залишилась одною дитина. Хлопчик маленький зовсім. Його матір втопили в калюжі. Так взяли і втопили. Просто я був шокований таким відношенням. Я йому сказав, що постійно така ситуація. А батька його забрали, заарештували", - розповів Зеленський.

Президент України зазначив, що особисто дзвонить Путіну з цього приводу, бо до нього звертаються, аби батька цього хлопчика випустили на волю.

У цьому зв'язку, як згадує Зеленський, Путін відповів: "Серйозно, така ситуація?".

Президент України повторив, що саме так, а Путін, водночас заперечував: "не може бути такого відношення".

Зеленський повторив, що саме таке відношення до цієї родини. Далі Путін почав перепитувати про цю ситуацію підлеглих. "І він сказав: зараз, секунду. І далі він почав говорити, й немов, він запитує підлеглих... Він каже: ти знаєш про того? Не знаєш. А ти знаєш...", - зазначив президент України.

Зеленський додав, що це було схоже на театральну постановку.

"Це був приклад його абсолютного цинізму і жостокості тощо. Тому, все що було потім: Буча, Мощун і Маріуполь - все це історія про цю калюжу. Це його, у цілому, відношення до людей", - наголосив Зеленський.

Переговори з Росією під час війни

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилися повідомлення про проведення "таємної зустрічі" США та союзників з Україною щодо мирного плану, де Київ хотів заручитися підтримкою своїх умов для проведення переговорів з Росією.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Росія активно вкладається у військове виробництво, а також збільшить армію 2,5-3,5 мільйона. У разі заморожування війни, РФ використовує отриманий досвід і стане втричі потужнішою.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін видав кілька заяв щодо кривавої війни, яку він розв'язав проти України. Він несподівано "занив", що Україна відмовилася від переговорів з РФ. Ба більше, він вбачає загрозу для української державності.

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