Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів.

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Євросоюзу за рішення про візові обмеження для росіян та наголосив, що, окрім моральної сторони, це також питання елементарної безпеки.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні наприкінці 195-го дня війни.

"Я вдячний пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії. Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них", - зазначив президент.

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Він додав, що, окрім моральної сторони, це також питання елементарної безпеки.

"Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує", - підкреслив Зеленський.

За його словами, треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Європейська комісія запропонувала Раді ЄС повністю призупинити чинність угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією. Російським громадянам доведеться сплачувати більшу суму візового збору, що збільшиться з 35 до 80 євро для усіх заявників. Також буде збільшено час для обробки візових заявок. Крім того, запроваджуються більш обмежувальні правила для багаторазових віз на в'їзд. Заявники більше не будуть мати легкого доступу до віз при багаторазових відвідуваннях Шенгенської зони.

Ще росіянам доведеться подавати більший перелік супровідних документів.

Тепер Рада ЄС повинна вивчити і схвалити цю пропозицію. Щойно ця пропозиція буде затверджена, призупинення дії угоди стане чинним на наступний день після публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, у Зеленського радять росіянам розпочати масштабний організований відступ.

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