Також президент України і новопризначена прем'єрка Британії скоординували подальший тиск на РФ.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ліз Трасс скоординували подальший тиск на Російську Федерацію.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Запросив її в Україну. Висловив подяку народу Великої Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Велика Британія готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям", - заявив Зеленський.

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Також, як повідомив глава держави, під час розмову йшлося про участь Британії у відбудові України.

"Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, прем'єр-міністром Великої Британії стала Елізабет Трасс. Раніше вона очолювала МЗС.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку.

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