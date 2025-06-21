Зеленський про ситуацію на фронті: РФ хоче 'продати' Трампу успіх на двох напрямках

Росія вважає, що шляхом отримання тактичних і територіальних успіхів зможе відтермінувати посилення тиску з боку США.

Росія намагається продемонструвати успіхи на Сумському та Харківському напрямку. Втім, події там розвиваються не так добре, як хотілося б окупантам. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.

За словами президента, на сьогодні в Україні перебуває 695 тисяч російських військових. Крім того, військовий контингент сконцентровано на Курському та Бєлгородському напрямках, тобто напроти Харкова та Сум.

"Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі. Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (тиждень тому - УНІАН). Це, до речі, велика проблема для "рускіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо", - сказав Зеленський.

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Він додав, що 23% всіх ударів по фронту відбуваються на Сумському напрямку. Це характеристика того, як військовим непросто. Там росіяни в основному використовують бомби і північнокорейські ракети у великій кількості.

Щодо просувань росіян на Сумщині, Зеленський розповів:

"За цей тиждень 200 метрів вони просунулися у бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх."

Водночас росіяни не полишають спроб прорватися у Дніпропетровську область. Вони намагаються заходити малими диверсійними групами. Поки що там у росіян немає успіху.

Сумщина сьогодні - яка ситуація на гарячому напрямку

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники не дають російським загарбникам реалізувати їхні плани на Сумщині.

14 червня Зеленський зазначив, що Сили оборони вирівнюють позицію на Сумщині. За його словами, на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі окупантів. Максимальна глибина, на якій відбуваються бої від кордону, становить 7 км.

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