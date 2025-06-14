За тиждень на Куп'янському і Харківському напрямках втрат наших позицій немає, повідомив президент.

Україна відновила контроль над селом Андріївка на Сумщині. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

"Була Ставка, довга, складна. Розумію, будуть питання, що у нас на полі бою - з цього і почну. У нас є Південно-Слобідський напрямок: це Куп'янський, Харківський напрямок. Там немає втрат позицій. Я вам кажу про ситуацію за тиждень. У мене була сьогодні доповідь усіх військових. Північно-Слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком: ми вирівнюємо позицію", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі окупантів.

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"Бої там - вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми. Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка. Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І на інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої", - прокоментував ситуацію глава держави.

Як зазначив Зеленський, на Луганському напрямку "загрозу ліквідовано".

"Костянтинівка - напрямок, на якому серйозні бої. Була перевага у них. Ми просуваємося тепер вздовж траси. Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої", - зауважив президент .

Щодо Дніпропетровської області, Зеленський запевнив, що просувань ворога на сьогодні теж немає, ідуть бої.

Ситуація на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, Росія активізувала наступ на Сумщині, зосередивши значні сили на цьому напрямку. У Кремлі заявили про плани створити "буферну зону" на кордоні з Україною.

На кінець травня, за даними Сумської обласної військової адміністрації, під контролем окупантів перебували вже населені пункти Новеньке й Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка й Журавка Хотінської. 4 червня український аналітичний проєкт DeepState повідомив, що ворог захопив Андріївку та Водолаги Сумської області.

3 червня військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначав, що російські окупанти намагаються розширити наступальний плацдарм у Сумській області, але наразі вони дійшли до першої лінії українських фортифікацій.

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