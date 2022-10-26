Лише загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що збройні сили Російської Федерації за час повномасштабної війни проти України втратили таку величезну кількість техніки, якої не має більшість армій світу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних сил – збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони", - заявив Зеленський.

Відео дня

"До речі, загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога", - додав президент.

Втрати Росії у війні проти України

За минулу добу ліквідовано близько 480 російських окупантів, загалом втрати ворожого війська сягають майже 69 тис. осіб.

За останніми даними, з 24 лютого було знищено 2 тис. 628 танків, 5351 бойова броньована машина, 1686 артилерійських систем, 379 РСЗВ, 192 засоби ППО, 271 літак, 248 гелікоптерів, 1379 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 4076 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Близько 17:00 у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.