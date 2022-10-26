Українські військові, які тримають позиції на двох напрямках у Донецькій області, є героями, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що в районі Бахмута і Авдіївки Донецької області найбільше спостерігається божевілля російського командування, яке щодня жене людей на смерть штурмувати позиції українського війська.

Про це глава держав сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найбільш жорсткі бої на Донеччині - Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування. День за днем, протягом місяців вони гонять туди людей на смерть. Зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів", - наголосив Зеленський.

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"Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої", - додав президент.

Також глава держави зазначив, що продовжуються активні дії на інших напрямках.

"Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині", - сказав Зеленський.

"Загалом, по фронту, всюди зміцнюємо наші позиції. Скорочуємо можливості окупантів. Знищуємо їхню логістику і готуємо хороші новини для України", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, навколо Бахмута ситуація залишається вкрай напруженою. Ворог пройти українські позиції не може, чисельні втрати ворога фіксуються фактично щоденно.

18 жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти планують до кінця жовтня повністю захопити Бахмут.

Варто зазначити, що українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ. Зокрема, звільнено низку населених пунктів на Донбасі і в Херсонській області, а також деокуповано майже всю Харківську область.

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