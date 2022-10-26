У середу, 26 жовтня, Збройні сили України збили російський ударний вертоліт Ка-52 ("Алігатор").
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
"26 жовтня близько 17:00 у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Херсонській області під час війни з РФ - найважливіші новини
ЗСУ наприкінці серпня пішли в контрнаступ на різних напрямках. У Херсонській області станом на 21 жовтня деокупували 88 населених пунктів.
25 жовтня повідомлялося, що в регіоні за добу наші захисники знищили три ворожі склади з боєприпасами, а також три гелікоптери Ка-52.
У цей же день Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що в населеному пункті Каїри Херсонської області унаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони знищили до 30 супротивників, а ще понад 100 - залишилися під завалами.
Станом на 26 жовтня на нашій землі вже ліквідували 68 900 супротивників та, зокрема, 248 гелікоптерів.