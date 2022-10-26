Гвинтокрил збив підрозділ Одеської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

У середу, 26 жовтня, Збройні сили України збили російський ударний вертоліт Ка-52 ("Алігатор").

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"26 жовтня близько 17:00 у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Херсонській області під час війни з РФ - найважливіші новини

ЗСУ наприкінці серпня пішли в контрнаступ на різних напрямках. У Херсонській області станом на 21 жовтня деокупували 88 населених пунктів.

25 жовтня повідомлялося, що в регіоні за добу наші захисники знищили три ворожі склади з боєприпасами, а також три гелікоптери Ка-52.

У цей же день Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що в населеному пункті Каїри Херсонської області унаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони знищили до 30 супротивників, а ще понад 100 - залишилися під завалами.

Станом на 26 жовтня на нашій землі вже ліквідували 68 900 супротивників та, зокрема, 248 гелікоптерів.

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