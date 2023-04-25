За словами президента, це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх українських людей.

Президент Володимир Зеленський прокоментував затримання російськими силовиками кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

"Сьогодні окупанти увірвалися до будинку Абдурешита Джеппарова. Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України. Де він зараз, що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей. Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією", - повідомив він у своєму відеозверненні.

За словами українського лідера, кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи і все має завершитись у трибуналі.

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"У новому Нюрнберзі щодо рашизму, щодо тих, хто знищує життя і людей, у кого ракети – проти музеїв, а керовані авіабомби – проти церков. Росія має програти. Іншої мети у світу бути не може. Бо все інше – це програш життя, це програш права, це програш власне світу", - наголосив Зеленський.

Він додав, що ворога можна зупинити силою українських воїнів зі зброєю, яку виробляє Україна та яку надають союзники.

"Ніхто й ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий. Це те, що кожен день в Україні доводить – усе те, що російські війська та спецслужби окупанта роблять на нашій землі проти наших людей. І це те, що вони мріють принести на землі інших народів. Увесь світ це знає. Так само світ знає, що Росію можна зупинити. Це спільний інтерес. Зупинити силою наших воїнів на передовій. Нашою зброєю – як українською, так і тією, яку ми отримуємо від партнерів", - підсумував Зеленський.

Кримські політв'язні - що відомо

17 квітня постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявила, що зараз в колоніях тимчасово окупованого Криму та Росії перебувають 180 політв'язнів-кримчан. Багато хто з них має проблеми зі здоров'ям, а деякі з них – літні люди.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 квітня в окупованому Криму російські силовики увірвалися з обшуком до правозахисника Абдурешита Джеппарова і відвезли його в невідомому напрямку.

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