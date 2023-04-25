У 2014 році окупанти викрали сина та племінника Джеппарова.

Вранці в Криму російські окупанти увірвалися з обшуком до правозахисника Абдурешіта Джеппарова і забрали його з собою.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. "Сьогодні вранці російські карателі в окупованому Криму увірвалися в дім правозахисника, активного учасника кримськотатарського національного руху з часів СРСР Абдурешіта Джеппарова, який проживає в місті Qarasuvbazar (російські окупанти називають це місто Білогірськ)", - написав він.

Чубаров наголосив, що після завершення обшуку, який тривав з 07:00 до 10:00 і в ході якого в будинку вилучили всі телефони та електронні пристрої, "карателі з ФСБ забрали з собою Абдурешіта Джеппарова".

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Голова Меджлісу нагадав, що понад вісім років тому окупанти відкрито викрали сина та племінника Джеппарова.

"Тоді, ввечері 27 вересня 2014 року, до Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова, які перебували біля магазину автозапчастин "Кисмет" міста Qarasuvbazar, під'їхав мікроавтобус Volkswagen Transporter, звідки вискочили невідомі в масках та силою заштовхнули молодих хлопців в автомобіль і вивезли у невідомому напрямку", - написав Чубаров.

Він підкреслив, що незважаючи на всі зусилля з розшуку викрадених Ісляма і Джевдета, про їхню долю нічого й досі не відомо.

Політв'язні в Криму

17 квітня постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявила, що на сьогодні в колоніях тимчасово окупованого Криму та Росії перебувають 180 політв'язнів-кримчан. У багатьох з них серйозні проблеми зі здоров'ям, частина з них – літні люди.

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