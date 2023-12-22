Зеленський наголосив, що кожен російський льотчик має знати, що буде наша відповідь кожному російському вбивці.

Президент Володимир Зеленський прокоментував збиття сьогодні трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 на півдні України.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави. "Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські "сушки". На південному напрямку – на нашій Херсонщині", - заявив президент.

За словами Зеленського, збиття ворожих Су-34 це результат наших Повітряних сил та безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. "Дякую вам, хлопці! І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці", - сказав глава держави.

Відео дня

Він наголосив, що жоден з них не залишиться безкарним.

Сьогодні опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувача-бомбардувальника Су-34.

Збиття Су-34

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що серія дописів під рубрикою "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продовжується. За словами Олещука, на шматку одного із "Шахедів", збитого українською ППО в ніч на 22 грудня залишилося письмове послання від окупантів: "сDохните сYки".

Згодом речник Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат уточнив, що операцію спланував командувач Повітряних сил. При цьому нагадав, що раніше була інша "блискуче спланована операція". "Ви знаєте, було на півночі, коли знищили одразу три гелікоптери і два російських літаки, а також в Одеській області двічі знищувались російські "сушки". І цього разу одразу три літаки на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не попадав у нашу позитивну статистику", – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що таких літаків у ворога десятки і вони їх продовжують виготовляти.

Також Зеленський поінформував, що сьогодні провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та командою.

"Готуємо розв’язання тих питань, які ставлять у наших підрозділах, у бойових бригадах. Питання мотивації, питання визначеності термінів служби, питання поповнення. Сили оборони тримаються на людях. А люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити", - додав президент.

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