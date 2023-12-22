Там зазначили, що ціна одного такого літака не менше $50 млн.

Збиття сьогодні трьох російських Су-34 це добре спланована операція із літаками, які вже давно не попадали в статистику ворожих втрат.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він уточнив, що операцію спланував командувач Повітряних сил. При цьому нагадав, що раніше була інша "блискуче спланована операція". "Ви знаєте, було на півночі, коли знищили одразу три гелікоптери і два російських літаки, а також в Одеській області двічі знищувались російські "сушки". І цього разу одразу три літаки на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не попадав у нашу позитивну статистику", – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що таких літаків у ворога десятки і вони їх продовжують виготовляти. "Це один з найновіших літаків, поряд з Су-35, це вже винищувач", - додав він. При цьому Ігнат зазначив, що це багатоцільовий літак, екіпаж якого складає два пілоти. "Саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами і ракетами. Це доволі дорогий сучасний літак… Це десятки мільйонів доларів. Вони цінники не ставлять на літаки, бо ще щось треба вкрасти на виробництві. Ця цифра може різнитися. Але, я думаю, що не менше $50 млн така машина може коштувати", - повідомив Ігнат.

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Збиття російських Су-34

Сьогодні опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувача-бомбардувальника Су-34.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що серія дописів під рубрикою "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продовжується. За словами Олещука, на шматку одного із "Шахедів", збитого українськоою ППО в ніч на 22 грудня залишилося письмове послання від окупантів: "сDохните сYки".

Олещук додав, що це чудова ідея, а "відмінусовані" російські літаки це відповідь від України.

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