Глава держави переконаний, що Збройним силам України вдасться вигнати РФ з Донбасу і не дозволити, аби в регіоні запанувала смерть.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія як держава-терорист, знищивши льодову арену у Дружківці, знову зізналася у тому, що принесла смерті на Донбас.

Глава держави нагадав у вечірньому зверненні, що вчора російські терористи зруйнували ракетою льодову арену в Дружківці Донецької області.

"Ця льодова арена – "Альтаїр" – почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувалися хокейні змагання. Там люди займалися спортом, святкували й просто раділи життю. Краматорськ, Словʼянськ, Костянтинівка, Бахмут, Покровськ, Донецьк, Торецьк та інші міста й села Донбасу – всі знали, що це за арена, і багато хто там бував. Минулого року її використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги", - сказав президент.

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Він наголосив, що Україна зробить все, щоб викинути триколор РФ з Донбасу та інших українських земель.

"Російська ракета проти "Альтаїра" в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти її обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська намагаються покращити тактичне становище на Лиманському та Авдіївському напрямках на сході України. Противник не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого попередньо склали понад 108 тисяч особового складу.

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