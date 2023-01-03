Михайло Подоляк зазначив, що війна має закінчитися не лише тим, що від окупантів звільнять всю територію України.

Україна переможе у війні проти Російської Федерації. Звільнення всіх українських територій не є фіналом.

"Україна переможе і війна повинна закінчитися не тільки тим, що звільнимо свої території", - заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, мова йде про переформатування системи глобальної безпеки.

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"В тому числі, повернути світу міжнародне право спілкування між державами. Це також ключове завдання правильної фіналізації війни", - підсумував радник керівника ОПУ.

Війна в Україні - прогнози

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Україну чекає перемога у війні з РФ. При цьому він вказав, що в Росії в наступному році очікується трансфер влади.

За даними газети Financial Times, війна в Україні триватиме весь 2023 рік, тому що жодна зі сторін не захоче його заморожування бойових дій.

1 січня Буданов зазначив, що перемога України у війні - це вихід ЗСУ на кордони станом на 1991 Рік. За його словами, РФ може і після цього робити прикордонні обстріли України і запускати кілька ракет на місяць.

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