Главі держави доповіли щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду в Харкові, де заслухав доповіді, зокрема щодо оборони області.

"Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону", - написав президент у своєму Telegram-каналі.

Він заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. "Окрема увага - забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", - зауважив Зеленський.

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Глава держави підкреслив, що все місто, уся Харківська область заслуговують на підтримку, вдячність та повагу - "як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя".

Також на сайті президента зазначається, що командувач оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Михайло Драпатий доповів про ситуацію в зоні відповідальності цього угруповання військ, зокрема на Вовчанському напрямку. "Вона залишається складною", - йдеться у повідомленні.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував про розроблений разом із Кабінетом міністрів план щодо децентралізації системи теплопостачання в Харкові та заходів для відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми - з резервного фонду державного бюджету, решта - з міського бюджету. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів та Національним банком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенерувальних підприємств брати кредити на відновлення без застави.

На нараді також обговорили ситуацію із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях "Укренерго".

Окремо увагу приділили наданню житла 20 тисячам внутрішньо переміщених осіб із тих територій Харківщини, що перебувають під постійними обстрілами з боку Росії. Зараз цих людей тимчасово розмістили в гуртожитках закладів вищої освіти Харкова.

"Вони готові відмовитися від свого житла на користь держави, щоб одержати сертифікати через "єВідновлення" на купівлю нового в Харкові чи області", - йдеться у повідомленні і зауважується, що Зеленський доручив прем’єру опрацювати реалізацію такої можливості.

Ситуація у Харківській області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував про ситуацію у Харківській області. Він, зокрема зауважив, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів.

"Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - підкреслив головнокомандувач.

Крім того, зокрема в районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

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