Окупанти вдарили по об'єктах "Укрзалізниці" та приватному підприємству - звичайній друкарні.

Російські окупанти сьогодні завдали 15 ударів по Харкову, на цей час відомо вже про 7 загиблих та 16 поранених. Про це повідомили керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, а також мер Харкова Ігор Терехов.

Він наголосив, що удари були по об’єктах цивільної інфраструктури. Керівник Харківської ОВА повідомив, що також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих. Також медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

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Згодом він додав, що ще один удар прийшовся по приватному підприємству. "За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу", - написав Терехов. Згодом він повідомив, що на місці удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена - забрала швидка.

Синєгубов уточнив, шо підприємство, по якому вдарили окупанти, займається звичайним друком. Є загорання цеху з папером.

Оновлено 12.05. Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули, місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.

Він зазначив, що армія РФ завдала щонайменше 15 ударів по місту.

Оновлено 12.30. Терехов повідомив, що за останніми даними, у Харкові пʼятеро загиблих і девʼятеро поранених. Водночас, за даними Синєгубова, відомо про 6 загиблих та 11 поранених.

Оновлено 12.55. Згодом Синєгубов повідомив, що кількість поранених збільшилася до 16. Він зазначив, що попередньо: ворог завдав удари ракетами С-300.

Також "Укрзалізниця" в Телеграм повідомила про влучання по декількох обʼєктах у Харкові та області. Зазначається, що під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень, обійшлося без жертв.

У відомстві зазначають, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

Оновлено 13.40. Синєгубов повідомив, що кільксть загиблих зросла до 7. Також він показав фото наслідків ударів.

Удари РФ по Харкову та області

19 травня Росія завдала ракетного удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. внаслідок удару п’ять осіб загинули та щонайменше шістнадцять людей отримали поранення. серед загиблих - вагітна жінка.

Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження, а також працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

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