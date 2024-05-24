Зокрема, в районі Липців ворог зазнав істотних втрат та перейшов до активної оборони, інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував про ситуацію у Харківській області та де тривають найжорсткіші бої. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що продовжує свою роботу в частинах Східного фронту.

"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - підкреслив Сирський.

В районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

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"На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл", - розповів головнокомандувач.

Крім того, інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Російські окупанти намагаються будь-якою ціною зачепитися за місто, використовують новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV-дронами ще в ході висування.

"Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів", - зауважив Сирський.

Він також розповів, що наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі.

"На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше", - повідомив головнокомандувач.

Сирський зазначив, що ключова мета його роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та інших видів матеріально-технічного забезпечення, посилення резервами, тощо.

"Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. Звісно, що є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень", - наголосив він.

Головнокомандувач також повідомив, що відзначив кращих та вручив нагороди воїнам - солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, які хоробро захищають наші позиції та виконують основну бойову роботу.

Бої у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, 21 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що на Харківському напрямку Сили оборони примусили ворога значно знизити активність та частково повернули позиції, захоплені окупантами.

За його словами, ворога має великі втрати і є багато випадків захоплення росіян у полон. Водночас значного підсилення противником своїх підрозділів з інших напрямків зафіксовано не було.

Сьогодні, 24 травня, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що погоджено було рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області.

Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

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