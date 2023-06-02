Серед нагальних тем були питання доступності укриттів в столиці, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. Також обговорили ситуацію на передовій.

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, в ході якого обговорили питання укриттів в столиці та ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Провів Ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні", - заявив президент.

Він зазначив, що навіть після всього, що трапилося кияни знову й знову публікують інформацію про недоступність укриттів.

"Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, на Ставці обговорили й усі деталі стосовно нашої ППО - її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет.

Він наголосив, що український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі.

"Займаємося коаліцією "Петріотів" та коаліцією сучасних винищувачів - щодня активно. Дуже уважно - ситуація на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше - дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу", - сказав він.

Зеленський порушив питання формування "коаліції Patriot"

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що обговорював створення "коаліції Patriot" з тими країнами, які виявили бажання приєднатися до "коаліції винищувачів".

"У когось є політичні можливості, особисті стосунки з тими представниками країн, у яких є ці системи, у когось є гроші", - пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що Україні відомо, без якої кількості Patriot буде складно, а також наголосив, що завдання української оборони - 100% уражених цілей.

Також варто зазначити, що Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Кимишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку по всій Україні.

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