Міністри Олександр Камишін і Ігор Клименко за десять днів мають підготувати звіт про результати ревізії.

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Кимишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні.

Як повідомив глава держави у Telegram, учасники засідання Ставки висловили жорстку реакцію на загибель людей біля зачиненого бомбосховища у Києві.

"Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні", - наголосив Зеленський.

Ще одним питанням порядку денного засідання Ставки був комплексний розгляд стану української ППО.

"Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва", - повідомив Зеленський.

Крім того, на засіданні розглянули ситуацію на фронті, але деталей президент не оприлюднив.

Також відбулась доповідь розвідувальних служб.

"Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

Трагедія з київським укриттям

1 червня після трагедії з загибеллю біля укриття в Деснянському районі столиці трьох людей (двох жінок і дитини), які під час ракетного обстрілу не змогли сховатися через зачинені двері бомбосховища, у столиці почали активно перевіряти стан та доступність укритів для громадян.

Місцева влада пояснила, що наразі в місті є сховища трьох форм власності: державної, комунальної і приватної. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук зауважив, що відповідальність за укриття несе безпосередньо балансоутримувач. Він визначає коменданта та відповідальних осіб, які повинні відчиняти сховища під час повітряної тривоги цілодобово і надавати вільний доступ громадян.

У КМДА заявили, що ключі від укриттів повинні бути й у мешканців будинків поряд. У разі, якщо сховище закрито, в КМДА порадили телефонувати 101 або 15-51. Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби приїдуть і зріжуть замок, навіть якщо це сховище, яке перебуває у приватній власності.

Після інциденту із загибеллю двох жінок і дитини, які не змогли потрапити до укриття під час нічної атаки на Київ, влада столиці ухвалила рішення про цілодобовий доступ громадян до укриттів.

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