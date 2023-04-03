Обговорювали ситуацію в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині, а також у Білогорівці та всій Луганщині.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Чернігові відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій координували підготовку звільнення українських земель.

"Нове виїзне засідання Ставки. Перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові. Ключові безпекові питання - на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Доповіли командувачі напрямків - цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

Також участь у засіданні Ставки брали Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко та представники Міністерства оборони.

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"Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель", - сказав Зеленський.

Візит Зеленського до Чернігова

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Зеленський відвідав з візитом Чернігівську область. Президент разом з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і віце-канцлером ФРН Робертом Габеком прибули в село Ягідне.

Там вони побачили підвал школи, у якій під час російської окупації утримували 367 мирних людей. 11 з них померли у нелюдських умовах, ще десятьох розстріляли російські загарбники.

Після цього Зеленський побажав російському президенту Путіну "провести залишок своїх днів в підвалі і з відром замість туалету".

У Чернігові він передав очільнику Чернігівської міської військової адміністрації відзнаку "Місто-герой України".

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