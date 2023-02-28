Також на засіданні розглянули стан забезпечення Сил оборони боєприпасами та технікою.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорив з військовими оперативну обстановку і ймовірні дії російських окупантів найближчим часом.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, на Ставці командувач Сухопутних військ Збройних сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій в районах відповідальності їхніх угруповань.

Також командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на північному та південному напрямках.

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"Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Крім того, було розглянуто стан забезпечення Сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби Сил оборони щодо чисельності та спеціальностей", - повідомили в Офісі президента.

Війна в Україні - актуальні новини

Як раніше писав УНІАН, голова прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що загроза ракетного удару по території України є високою, росіяни вишукують нову тактику обходу протиповітряної оборони України.

За даними оперативного командування "Південь", Росія збільшила в Чорному морі присутність своїх кораблів до 17, серед яких п'ять ракетоносіїв:

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі істотно збільшено, незважаючи на помірний шторм. Зараз там вже 17 кораблів, серед яких п'ять ракетоносіїв, включаючи два підводних. Загальний залп "Калібрів" може досягати 32 ракет".