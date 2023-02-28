Росія тримає в Чорному морі уже 17 кораблів, серед яких п'ять ракетоносіїв, включаючи два підводних.

У Чорному морі країна-окупант Росія збільшила присутність своїх кораблів до 17, серед яких п’ять ракетоносіїв. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога у Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких п'ять ракетоносіїв, включаючи два підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог не припиняє повітряну розвідку, тобто не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові.

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"Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено", - заявили в командуванні.

Російські кораблі в Чорному морі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні вранці, 27 лютого, у Чорному морі перебувало шість російських кораблів, серед яких підводний ракетоносій. Уже ввечері того ж дня корабельне угруповання ворога збільшилося вдвічі, до 12 кораблів. Серед них було 2 підводних ракетоносії, а це 8 "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі.

Між тим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що росіяни можуть готувати ракетні удари по Україні. "Щось намічається", - написав Кім і закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Сьогодні, 28 лютого, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що загроза ракетного удару по території України є високою, росіяни вишукують нову тактику обходу протиповітряної оборони.

За словами Гуменюк, про спроби росіян підвищити результативність ракетних атак свідчить і збільшення кількості ворожих кораблів у Чорному морі. Крім того, виводячи в море великі десантні кораблі, росіяни намагаються грати м'язами.

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