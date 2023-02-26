Американські чиновники приватно визнавали перед законодавцями Республіканської партії, що винищувачі F-16 допоможуть Україні виграти війну.

Президент України Володимир Зеленський складе список зброї й предметів першої необхідності, яких потребує Київ, і передасть його на розгляд групі депутатів Палати представників США від Республіканської партії, яка відвідала Україну цього тижня.

Конгресмени пообіцяли розглянути цей список, пише CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з деталями зустрічі президента України з американськими депутатами.

Повідомляється, що Зеленський, який зустрічався з Головою Комітету Палати представників у закордонних справах Майклом Макколом і чотирма іншими конгресменами, сказав їм, що планує відправити список озброєнь, включаючи винищувачі F-16, які необхідні для прискорення закінчення війни з Росією.

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За словами одного з джерел, високопоставлений воєначальник США повторив групі законодавців-республіканців, що винищувачі F-16 і ракети більшої дальності будуть необхідні для допомоги Україні.

"Існує широка двопартійна підтримка між США і нашими союзниками по НАТО і європейськими союзниками щодо підтримки України проти російської агресії. У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили перш за все про те, чого він потребує, коли мова йде про перемогу в цій війні. І він надає цій делегації список зброї, яка необхідна Україні для перемоги", - сказав Маккол після візиту на засіданні в Конгресі.

"...Ми залишимося тут, скільки буде потрібно. І хоча це правда, я сподіваюся, що перемога в цій війні не займе багато часу. І для цього в нас є сильна двопартійна підтримка, щоб дати Україні все, що їй потрібно для перемоги", - додав Маккол.

Розбіжності серед республіканців щодо допомоги Україні

CNN пише, що за лаштунками серед республіканців починає формуватися план, який розглядає остаточну перемогу України як єдиний шлях вперед. Вони мають намір посилити тиск на Байдена, щоб він передумав і відправив Україні зброю, таку як винищувачі F-16 і ракети великої дальності. Також ця частина республіканців одночасно має намір "подавити" опозицію в своїй партії, яка виступає за скорочення підтримки України.

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті поки намагається тримати нейтралітет в питанні розбіжностей всередині Республіканської партії і ще не прийняв рішення про те, яку позицію він зрештою займе. Але Маккол, запевнивши Зеленського, що розгляне можливість відправки додаткової зброї і допомоги Україні, зробив це за особистої підтримки Маккарті, повідомило CNN джерело, знайоме з дискусіями.

Разом з тим, Маккарті також підтримав розслідування глави Комітету з нагляду Палати представників республіканця Джеймса Комера про можливе неправомірне використання попередньої допомоги США, сказало друге джерело, знайоме з ходом переговорів.

Розкол з приводу поставок винищувачів F-16

Конкретна мета Зеленського - отримати американські винищувачі F-16 - стає все більш спірним питанням, пише CNN. І президент Байден, і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі раніше виступали проти такого кроку через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Але аргумент проти надання F-16 стає все важче висувати. За словами джерел CNN, високопоставлені військові керівники в останні дні в приватному порядку визнали перед законодавцями Республіканської партії, що ця зброя допоможе Україні виграти війну.

Минулого тижня Верховний головнокомандувач союзними військами в Європі і голова європейського командування США генерал Крістофер Каволі заявив на брифінгу за закритими дверима 10 конгресменам Республіканської партії, що F-16 допоможуть Україні перемогти. На питання, чи так це, Каволі відповів "так", сказало джерело, підтвердивши деталі, вперше опубліковані виданням Politico.

Хоча коментарі Каволі йдуть далі, ніж те, що публічно заявили високопоставлені офіційні особи США, вони також відображають розбіжності в поглядах у Пентагоні - зокрема, розкол із більш обережним підходом Міллі, який, згідно з численними джерелами, довгий час побоювався будь-яких дій, які можуть спровокувати ескалацію з боку Росії.

"Оскільки прагнення надати цю зброю посилюється, Маккол планує провести цієї весни слухання щодо військових злочинів Росії", - повідомив CNN представник Маккола.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Повітряних силах підрахували, що для заміни всього парку радянських літаків на американські винищувачі F-16, Україні потрібно створити з них не менше п'яти повітряних бригад.

20 січня стало відомо, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні бойових літаків F-16. 10 лютого стало відомо, що Україна подала офіційний запит Нідерландам про постачання винищувачів F-16. Уряд країни зараз обговорює таку можливість. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переговори про постачання Україні сучасних винищувачів проходять "за закритими дверима".

Днями президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" винищувачі F-16. За його словами, США передають Україні те, що потрібно, щоб забезпечити можливість успіхів навесні, влітку і на початку осені - танки, артилерію і засоби протиповітряної оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав можливість таких поставок "дуже серйозним рішенням", додавши, передача Варшавою F-16 одночасно створить проблему для ВПС Польщі. Передавати свої винищувачі вже відмовилися Швеція і Бельгія.

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