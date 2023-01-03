За словами Зеленського, учасники засідання вчергове опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами.

На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський та військові обговорили обстановку на фронті та ймовірні кроки агресора в найближчий період.

"Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період йшлося в доповіді Кирила Буданова", - повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За словами Зеленського, учасники засідання вчергове опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами.

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Також окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

"Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги", - наголосив глава держави.

Засідання Ставки верховного головнокомандувача: подробиці

За підсумками чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача 20 грудня, яке провів президент Володимир Зеленський, були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.

У цьому зв'язку, учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

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