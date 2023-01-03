На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський та військові обговорили обстановку на фронті та ймовірні кроки агресора в найближчий період.
"Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період йшлося в доповіді Кирила Буданова", - повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
За словами Зеленського, учасники засідання вчергове опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами.
Також окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.
"Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги", - наголосив глава держави.
Засідання Ставки верховного головнокомандувача: подробиці
За підсумками чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача 20 грудня, яке провів президент Володимир Зеленський, були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.
У цьому зв'язку, учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.