На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський та військові обговорили обстановку на фронті та ймовірні кроки агресора в найближчий період.

"Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період йшлося в доповіді Кирила Буданова", - повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За словами Зеленського, учасники засідання вчергове опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами.

Відео дня

Також окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

"Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги", - наголосив глава держави.

Засідання Ставки верховного головнокомандувача: подробиці

За підсумками чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача 20 грудня, яке провів президент Володимир Зеленський, були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.

У цьому зв'язку, учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

Вас також можуть зацікавити новини: