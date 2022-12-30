Під час засідання було розглянуто оперативну ситуацію на фронті та можливі дії ворога в найближчій перспективі.

Сили оборони України на найгарячіших напрямках лінії фронту треба забезпечити озброєнням та іншими засобами.

Про це повідомляє прес-служба глави держави за підсумками чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке провів президент Володимир Зеленський. Зокрема, були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.

У цьому зв'язку, учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

Відео дня

Також було розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії.

Війна в Україні - засідання ставки

Як повідомляв УНІАН, під час попереднього засідання ставки Зеленський обговорив із військовими ситуацію поблизу Бахмута та Кремінної. Також учасники обговорили питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

А раніше на засіданні Ставки були заслухані командувачі, озвучувалися перспективи на фронті. Як підкреслив тоді президент, йде підготовка до різних варіантів дій держави-терориста.

Ще раніше, 18 грудня, на засіданні Ставки говорили про Білорусь та ліквідацію наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі. Українські командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій.

Вас також можуть зацікавити новини: