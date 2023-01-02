За словами президента, кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для українців і мінімальні графіки відключень – це саме такі перемоги.

Президент Володимир Зеленський розповів, які успіхи на сьогодні мають для України стратегічне значення.

У своєму вечірньому відеозверненні він пояснив, що російському режиму потрібні мобілізаційні емоції.

"Щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них іде "за планом". Наше ж завдання – щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами й терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень – це саме такі перемоги. І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція – це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення", - сказав глава держави.

Відео дня

Зеленський наголосив, що потрібно підвищити максимально для держави-терориста ціну нової мобілізації та війни загалом. Український лідер також звернувся до ЗСУ.

"Я дякую кожному нашому воїну, який це забезпечує! Дякую всім, хто стоїть під Бахмутом! Дякую всім, хто попри все тримає позиції на Соледарському та інших напрямках! Дякую за Луганщину, за південь! Хоч би як було складно зараз, це треба витримати. Щоб наприкінці цієї зими було легше", - заявив президент.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби російські окупанти завдали по Україні 51 авіаційний удар, зокрема, застосували 44 БпЛА Shahed 136. Цієї доби - 27 авіаційних ударів.

За даними Генштаб ЗСУ, загалом з початку повномасштабної війни українські захисники відправили на той світ 107 тисяч 440 путінських військових.

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