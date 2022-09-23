Президент зауважує, що перемовини України з російським президентом можливі лише у випадку, якщо окупанти залишать територію України.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що президент Росії Володимир Путін йде до того, що ніхто не сідатиме з ним за стіл перемовин.

Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькому порталу Bild.

Відповідаючи на запитання щодо можливості проведення перемовин між ним та Путіним, Зеленський зауважив: "Я думаю, крок за кроком цих можливостей все менше і менше. Я думаю, що Путін сам іде до того, що ніхто не буде сідати за стіл перемовин з ним".

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Він висловив думку, що перемовини з Путіним можливі у випадку, якщо російські окупанти полишать територію України. "Я вважаю, що ми можемо за стіл перемовин сісти в тому випадку, якщо вони вийдуть з наших територій... Тому що, коли вони вийдуть з наших територій, і ми будемо на кордонах, територіально вони залишаться нашими сусідами. І ось в цей момент ми можемо сідати за стіл, і говорити, як жити далі", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня Зеленський на засіданні Генеральної асамблеї ООН зазначив, що було багато різних слів з Москви про переговори, що нібито вони до них готові. "Але. Вони кажуть про переговори, але оголошують мобілізацію. Вони кажуть про переговори, але оголошують псевдореферендуми на окупованій території України", - наголосив президент.

Також він виключив, що врегулювання може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська "формула миру": покарання за агресію; захист життя; відновлення безпеки й територіальної цілісності; гарантії безпеки тощо.

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