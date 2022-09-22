Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що бажає окупантам "щасливого кінця".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бажає "довгого життя" президенту Росії Володимиру Путіну та особам з його оточення.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому порталу Bild, відповідаючи на запитання, чи можна бути щасливим від чиєїсь смерті, зокрема, якщо йдеться про Путіна.

"У мене до військово-політичного керівництва і до кожного російського військового, який прийшов на нашу землю, - у мене інша думка... Я їм нічого гарного не бажаю. І я їм довгого життя не бажаю. Як тільки вони прийшли сюди - я їм бажаю, щоб вони прибралися з нашої землі. А якщо вони не прибираються, я їм всім бажаю щасливого кінця", - сказав він. Відео дня

На уточнювальне запитання, чи буде він щасливим, якщо Путін помре, Зеленський зазначив: "Для мене не потрібно тут шукати жодної дипломатії. Я вважаю, що всі люди, починаючи від президента Путіна, закінчуючи його оточенням, включаючи всіх військових, які прийшли на нашу землю, - я всім їм довгого життя не бажаю точно".

Переговори України та Росії

Попри усі застереження Заходу й спроби української влади дійти компромісу з Росією дипломатичним шляхом, Путін наказав військам вторгнутися на територію України вранці 24 лютого.

Відтоді в інформаційному просторі неодноразово порушували питання мирного врегулювання війни, однак РФ постійно наголошувала на пропагандистських тезах Путіна щодо "демілітаризації" і "денацифікації" України.

Західні ЗМІ писали, що Зеленський намагався зідзвонитися з російським президентом, щоб запобігти кривавому вторгненню, однак Кремль відкидав будь-які розмови.

Навіть після перших успіхів контрнаступу ЗСУ Росія не готова враховувати у переговорах позицію України, зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк.

У США та у Європі теж вважають, що військові невдачі не переконали Путіна змінити свої початкові цілі щодо захоплення всієї України.

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