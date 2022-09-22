Володимир Зеленський наголосив, що Володимир Путін програв війну не лише Україні, а й усьому світу.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що президент Росії Володимир Путін вже програв війну проти України.

Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькому порталу Bild.

"Є ще держави в світі, які не зрозуміли, що Путін вже програв цю війну. Історично він програв. І не Україні. Зараз він програв уже своїй державі, він програв усьому світові. Він програв демократії. Тобто в цілому війна його програна", - сказав президент. Відео дня

Глава держави додав, що з першого дня, коли Путін дав старт вторгненню російських військ на територію України, він "програв цю війну".

"Йому ніхто нічого не пробачить... Дітям цих військових, онукам цих військових - їм ніхто нічого не пробачить. Їм доведеться змінити цей курс. Їм доведеться не просто вибачатися. Хтось буде сидіти, хтось буде бігти, когось десь знайдуть, а комусь доведеться вибачатися. І не на рівних ногах", - зазначив глава держави.

Війна в Україні: останні новини

Кілька тижнів тому російській армії унаслідок блискавичного удару ЗСУ довелося тікати з Харківської області.

У відповідь на військову поразку Кремль зробив перестановки у структурі командування, а Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні чисельністю до 300 тисяч осіб.

Це, на думку західних експертів, є неспростовним доказом складного становища РФ на полі бою. Росія не має достатньо ресурсів, щоб прийняти і навчити таку кількість новобранців.

Понад те, аналітики сумніваються, що поповнення резервами розбитих підрозділів перешкодить контрнаступу ЗСУ найближчим часом.

Також в Пентагоні звернули увагу, що Росія, враховуючи її постійні проблеми з лініями постачання, комунікаціями і моральним духом, не здатна швидко перекинути нові резерви на поле бою.

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