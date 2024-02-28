Про сенси війни лідер України розповів на спільній прес-конференції з Еді Рамою.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що паузи у постачанні зброї для України надихають лідера Росії Володимира Путіна думати, що йому вдасться дотиснути світову спільноту.

Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тирані. Він пояснив, як саме мають діяти Україна та світ.

"Маємо нарощувати виробництво зброї. Україна пропонує спільне виробництво у сфері оборони. Я вдячний колегам за готовність працювати зараз і працювати разом. Цей захист - це робочі місця і економічне зростання", - сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що треба робити усе можливе, щоби не було жодної затримки у постачанні зброї для українських воїнів.

"Кожна пауза у постачанні, кожен сумнів, що світ готовий захищатися - усе це надихає одну людину, і чим більше він бачить наші дефіцити, дефіцити зброї, тим більше він думає, що нібито зможе дотиснути Європу та Захід. Це вкрай небезпечна ситуація", - наголосив Зеленський.

Президент вказав, за результатами саміту "Україна - Південно-Східна Європа", є конкретні домовленості, зокрема щодо зміцнення української артилерії.

Зеленський вважає, що російський диктатор Путін не поважає нікого й не хоче дозволяти нікому жити вільно.

"І саме в цьому сенс його війни. І саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює: "Ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя народів"", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що кожен перебуває під загрозою від сучасної Росії, яка має значний інструментарій для дестабілізації. Він відзначив потребу вільного світу мати більше впевненості, у тому числі у власних силах.

Крім того, велике значення мають єдність та альянси світу з Україною. На переконання Зеленського, треба зберігати єдність, яка є шляхом до захисту, миру та вирішення будь-яких проблем.

"Я вважаю, що Росія буде робити усе, щоби дестабілізувати ситуацію. Вона не проковтнула Україну. Вона не змогла", - сказав Зеленський.

Також він висловив вдячність державам Західних Балкан і усього світу за надання допомоги Україні для її зміцнення. "Зараз треба не робити пауз, а посилювати Україну, тому що Росія точно на цьому не зупиниться", - сказав Зеленський.

Президент додав, що з прем'єром Албанії вони обговорили дії РФ, яка, очевидно, робить висновки щодо своїх помилок в Україні.

"І вона буде дестабілізувати, якщо їй дати ці паузи. Якщо їй дати можливість вижити у цій агресії проти нас. Політично вижити Путіну. І тоді вона буде використовувати іншу тактику - вона буде робити вплив на ті країни, де вона може отримати одразу ефект успіху, а це значить - країни менші. І тому під загрозою, я впевнений, і Балтійські держави, і Молдова, і Балканські держави", - наголосив Зеленський.

ЗСУ відступили з Авдіївки через брак зброї

Багатомісячна відсутність затвердження додаткової допомоги від США призводить до дефіциту боєприпасів на фронті. Це вже призвело до відступу Сил оборони України з Авдіївки. Захист міста тривав з 2014 року.

Також, за оцінками аналітиків, в Україні закінчуються запаси ракет для систем протиповітряної оборони, яка критично важлива для відбиття російських повітряних атак.

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