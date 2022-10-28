В області продовжуються вимкнення електропостачання, більш жорсткі й тривалі, аніж раніше.

На Київщині триває екстрене вимкнення електрики, говорити про стабілізацію ще зарано.

Про це написав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram.

"Вдячний кожному, хто тримає енергетичний фронт. Ситуація досі залишається напруженою, і говорити про стабілізацію системи, на жаль, зарано", - зазначив він.

Відео дня

За його словами, в області продовжуються вимкнення електропостачання, більш жорсткі й тривалі, аніж раніше.

Він вкотре закликав споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00.

Відключення електроенергії у Київській області

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти здійснили понад 6 атак дронами-шахедами по території Київщини. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому наразі вводяться більш тривалі екстрені відключення світла.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київської області про можливість довготривалих, а саме понад 4 години, відключень електроенергії.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук також повідомив, щочас без світла за новими графіками у Києві та області може бути більший, ніж 4-6 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: