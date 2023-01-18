Збитки сягають сотень мільярдів доларів.

В Україні станом на сьогодні через постійні атаки російських війських відновлення потребують 160 тисяч об'єктів інфраструктури і житлових будинків.

"Росія вже три місяці бомбить енергетичну та цивільну інфраструктуру нашої країни. Внаслідок таких атак пошкоджено більше половини всіх енергооб'єктів в країні. В цілому в Україні зараз 160 тис. об'єктів інфраструктури та житлових будинків, які потребують відновлення. Збитки сягають сотень мільярдів доларів", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в онлайн-режимі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Прем’єр-міністр нагадав, що влітку 2022 року уряд разом зі Світовим банком та Єврокомісією публікував перший звіт з оцінкою потреб для відновлення, тоді йшлося про 350 мільярдів доларів. Зараз йде робота над другим звітом.

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"Потреби на відновлення будуть збільшуватися орієнтовно вдвічі", - зазначив Шмигаль.

План відновлення України - що відомо

У липні 2022 року Шмигаль під час презентації документу на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано показав план відновлення України, який складається з трьох ключових етапів.

Перший етап передбачає відновлення об'єктів, що є критичними для життя людей. Другий етап – відновлення зруйнованих об'єктів базової інфраструктури. Третій етап цього плану – це довгострокова трансформація, вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи "зеленим переходом" та новим військово-промисловим комплексом.

План відновлення України оцінюється на сьогодні у 750 мільярдів доларів, основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії.

Цього року уряд планує отримати 17 мільярдів доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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