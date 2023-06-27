Президент України Володимир Зеленський заявив, що вчора українські військові просунулися вперед на всіх напрямках фронту.
У вечірньому відеозверненні він розповів, що сьогодні відвідав Донецьку область та Запоріжжя. "Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Побажав хлопцям побільше таких днів", - сказав президент.
Він провів наради з генералами Василем Зубаничем, Олександром Тарнавським, Юрієм Содолем та Олександром Сирським, вони ухвалили кілька оперативних рішень. "Ще раз обговорили створення Корпусу морської піхоти. Усі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання", - додав Зеленський.
Також президент подякував усіх захисникам України, які зараз у бою, готуються до бою, тренують воїнів та відновлюються після поранень. "Дякую вам! Пишаюся вами всіма! Слава вам, наші герої! І вічна та світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну, кожному і кожній!" - додав він.
Зеленський відвідав передову
Як відомо, у понеділок, 26 червня, президент поїхав у Донецьку область. Там він відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Пізніше стало відомо, що очільник держави прибув на передові позиції Сил оборони на Бердянському напрямку. Під час обох візитів він вручив нагороди українським захисникам.