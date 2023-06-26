Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський доповів главі держави про оперативну обстановку на цьому напрямку.

Під час поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця", які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.

Як йдеться у повідомленні на сайті президента, командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський доповів главі держави про оперативну обстановку на цьому напрямку та перспективи її розвитку.

Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

"Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є", – сказав Зеленський, звертаючись до захисників України.

"Україна пишається кожним із вас. Ви – круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу. І всі знають, що східний напрямок – дуже складний, тут гаряче. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви", – наголосив Зеленський.

Зокрема, президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

За доброю традицією Володимир Зеленський зупинився на одній з АЗС Донеччини та випив кави з військовими, які перебували там у справах. Президент побажав бійцям здоров’я та бойової удачі.

Війна в Україні: новини

ЗСУ почали контрнаступ на деяких ділянках фронту. Раніше стало відомо про звільнення від окупантів восьми населених пунктів.

А сьогодні наші військові звільнили село Рівнопіль Донецької області.

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