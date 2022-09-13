Президент подякував українським військовим та запевнив, що рух наших військ триває.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави.

Про це він заявив у своєму відеозверненні наприкінці 201-го дня війни.

"З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває. Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на Південному напрямку. Дякую 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів. Дякую бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога. Хлопці, ви справжні герої!", - наголосив глава держави.

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Також він подякував нашим зенітникам.

"Учора всі ми бачили наслідки російських ударів. Але при цьому більшість ракет терористів вдалося збити. Дев’ять із 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері, 12 вересня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили від російських окупантів майже 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни.

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