Раніше у Генштабі заявили, що на звільнених територіях України триває зачистка та зберігається високий ризик мінної небезпеки.

Українські захисники звільнили від російських окупантів майже 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Майже 6 тис. кв. км", - написала вона.

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Для порівняння зазначимо, що площа Чернівецької області складає 8097 км².

Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії. ЗСУ продовжують звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що всього з початку місяця ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

На півдні українські військові протягом останніх двох тижнів просунулись на різних ділянках від 4-х до кілька десятків кілометрів, звільнено площі майже 500 кв. км. Зокрема, населені пункти на Херсонщині - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка - вже звільнені.

Сьогодні, 12 вересня, Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Також фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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