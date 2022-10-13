Україні потрібно надати достатню кількість сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що необхідно для того, щоб вже найближчим часом закінчити війну, розв'язану Росією.

Виступаючи по відеозв'язку на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, він закликав політиків на всіх рівнях захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Вже цьогоріч ми маємо захистити наше небо від терору Росії. І якщо це буде зроблено, то це буде фундаментальний крок, щоб вже найближчим часом закінчити цю війну", - наголосив Зеленський.

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Президент України сказав, що необхідно продовжувати діалог, щоб ще більше скоротити можливості Росії фінансувати війну.

"Зокрема, життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту нафти і газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматись про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС", - наголосив Зеленський.

Також, за його словами, треба продовжувати діалог, щоб нарешті знайти, як змусити Росію виконати вимогу МАГАТЕ і всього людства – забезпечити демілітаризацію ЗАЕС.

"Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку, а забрати усіх свої бойовиків", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що також треба продовжувати діалог для того, щоб притягнути і Росію як державу-агресора, і кожного з російських вбивць і катів до відповідальності за всі злочини на цій війні, за кожен прояв терору.

"Коли ці юридичні механізми будуть створені і запрацюють - це стане однією з найпотужніших гарантій довгострокового мир", - підкреслив президент України.

Визнання ПАРЄ Росії країною-терористом: що відомо

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій вперше з‘являється визнання нинішнього російського режиму терористичним.

Згідно з документом, ПАРЄ визнає нинішній російський режим терористичним і закликає країни-учасниці Ради Європи надати Україні системи протиповітряної оборони.

Також організація закликає прискорити створення Спеціального Міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України.