Вперше в історії Рада Європи заявила про необхідність постачання зброї країні.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у який визнала російський режиму терористичним.

Про це повідомили голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева та член делегації Олексій Гончаренко.

"За — 99 делегатів. Утримався один. Це історичний результат! Повна підтримка Парламентської асамблеї Ради Європи!", – наголосив Гончаренко.

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За словам члена української делегації, у резолюції зазначається, що російський режим є терористичним.

"Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму", – впевнений він.

Крім цього, вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно надати зброю країні.

Мезенцева додала, що ключовими пунктами резолюції також є:

засудження агресії РФ і визнання її як злочину за міжнародним правом;

підтвердження суверенітету України;

прискорення створення Спеціального Міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України;

створення комплексного міжнародного механізму компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків;

сворення механізму постійної перевірки заходів для забезпечення та захисту системи відповідальності за серйозні порушення міжнародного права Росії;

забезпечення України системами протиповітряної оборони;

винесення питання відповідальності Росії в топ порядку денного майбутнього 4-го Саміту голів держав Ради Європи;

очищення міжнародних організацій від російських агентів;

питання доцільності участі Росії в ООН.

Голова делегації України в ПАРЄ також нагадала, що наразі Рада Європи – єдина міжнародна організація, яка вигнала Росію за її агресію проти України зі своїх лав.

Росію вигнали з Парламентської асамблеї Ради Європи

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політиків назвали шантажем.

У червні 2019 року ПАРЄ прийняла рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в Асамблеї. Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ в Раді Європи і в ПАРЄ.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи запустили процедуру виключення Росії. Пізніше Комітет міністрів Ради Європи зупинив членство РФ.

15 березня члени Парламентської асамблеї Ради Європи прийняли рішення про виключення Російської Федерації, яка раніше прийняла рішення покинути організацію самостійно. Ніхто не проголосував проти.

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