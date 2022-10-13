Аби уникнути обвинувачень, Росія може влаштувати теракт на своїй території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може влаштувати теракт, аби вивести з ладу українську газотранспортну систему й вимагати від Європи запуску "Північного потоку-2".

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF.

"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС", – додав Зеленський.

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На думку президента, після удару по українській ГТС Путін оголосить про неможливість постачати газ до Європи та закличе запустити "Північний потік-2", інакше "Європа залишиться без газу через Україну".

"Наразі потрібна позиція, що якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи, ми "Північний потік-2" не запустимо і санкцій не знімемо", – наголосив Зеленський.

Слова Зеленського про плани Росії завдати ударів по газотранспортній системі України вже прокоментував речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми не маємо звички стріляти собі в ногу", – заявив він.

Експорт російського газу до ЄС: що відомо

Після повномасштабного вторгення Росії в Україну велика кількість європейських країн заявила про плани відмовитися від російського газу.

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу "Північним потоком-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку. За декілька днів "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу трубопроводом "Північний потік-1" на невизначений термін.

Як повідомляв УНІАН, Європа знайшла спосіб отримувати вдвічі більше газу в обхід Росії. Потужності Трансадріатичного газопроводу (TAP) до кінця 2027 року будуть розширені до 20 млрд кубометрів газу на рік. Водночас було ухвалено рішення подвоїти потужність Трансанатолійського трубопроводу (TANAP).

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