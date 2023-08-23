Експерти відзначили, що на другорядних рубежах загарбників немає бойових одиниць.

Контрнаступ української армії в районі Роботино служить початком операції на другій лінії оборони російських окупантів. Імовірно, наступна російська лінія оборони може бути відносно слабшою, ніж перша.

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що не помітили посилення російських підрозділів в цьому районі новими з'єднаннями або частинами, за винятком бічного перекидання груп 7-ї дивізії ВДВ і прибуття елементів батальйону "Ахмат-південь" в серпні. Частини 503-ї мотострілецької дивізії. Полк (19-та мотострілецька дивізія, 58-та загальновійськова армія, Південний військовий округ), що раніше діяв у районі Нестерянки, що за 12 км на північний захід від Роботино, прибув в околиці населеного пункту, ймовірно, для посилення слабкої російської оборони. Сили, дислоковані на більш великому західному оперативному напрямку Запорізької області, оборонялися від українського контрнаступу з моменту початку української визвольної операції без ротації.

З'єднання, які експерти спостерігали до контрнаступу ЗСУ, відтоді брали участь в оборонних операціях на заході Запорізької області або в прикордонній зоні Донецько-Запорізької області. З тих пір в ISW помітили додаткові російські елементи, які, ймовірно, вже були там. Однак в цьому районі вони почали оборонятися від українських контрнаступальних операцій, і не виключено, що деякі ще непомічені і не задіяні елементи можуть зайняти позиції на другорядних лініях оборони

Відео дня

Відсутність спостережуваних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони на заході Запорізької області може свідчити про те, що ці позиції можуть зайняти елементи частин і з'єднань, які вже брали участь у бойових діях.

Російські тактичні звіти про контратаки в районі Работіно свідчать про те, що 22-А і 45-а бригади спецназу займають позиції за першою лінією оборони і, можливо, за другою. Вони, судячи з усього, несуть відповідальність за контратаки проти значного наступу української армії в цьому районі і тому, ймовірно, деградували.

Ймовірна нестача російських оперативних резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання в західну Запорізьку область і спостережувані окремі незадіяні підрозділи на другій лінії оборони дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена.

ВСУ прорвалися в Роботине - що відомо

21 серпня заступник глава Міноборони Ганна Маляр повідомила про успіхи українських захисників на південний схід від Работиного і південніше села Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив про нові успіхи української армії в районі Работіно. Пізніше воїни 47-ї ОМБР заявили, що прорвалися в село і повідомили перші деталі евакуації.

Вас також можуть зацікавити новини: