Останній публічний обмін полоненими відбувся в серпні.

Україна і Росія продовжують здійснювати обміни військовополоненими, але зараз вони стали непублічними. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

"Ми наповнюємо свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли є у нас 10 їхніх полонених, у них є кілька наших хлопців, ми міняємо. Тобто обміни є не тільки "глобальні", а й "місцеві". На все це є доручення у командирів, вони знають, що їм робити", — сказав президент.

За його словами, за останні півроку Україна змогла повернути з полону близько 100 військових, а в цілому з початку повномасштабного вторгнення – кілька тисяч. При цьому ще кілька тисяч українських бійців досі перебувають у полоні.

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Обмін полоненими між Україною та Росією

Як писав УНІАН, останній публічний обмін полоненими відбувся 7 серпня. Тоді додому повернулися 22 українських військовослужбовців. Загалом на той момент з полону вдалося повернути близько 2,6 тисяч бійців.

Днями омбудсмен Дмитро Лубинець заявив, що нові великі обміни не відбуваються тільки тому, що цього не хоче Росія. За його словами, зараз Росія намагається використовувати тему полонених для розхитування політичної ситуації всередині України, а звільнення полонених цьому завадить.

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